Окна премиум-класса от ПЗСП с двойной выгодой

Фото: Николай Швецов

Осень – самое время устанавливать окна, чтобы быть готовым к похолоданию. Только этой осенью, с 31 августа по 30 ноября, Торговый дом ПЗСП проводит акцию для физических лиц и застройщиков коттеджей: двойная выгода на окна премиум-класса Schüco.

В рамках акции каждому покупателю окон Schüco Торговый дом ПЗСП предоставляет скидку не менее 5% ПЛЮС энергоэффективный стеклопакет в подарок. С таким окном экономия на отоплении и кондиционировании дома может достигать 30%!

Профиль премиум-класса Schüco – изготавливается исключительно в Германии, а компания ПЗСП является единственным изготовителем таких окон на территории Пермского края.

Главными преимуществами этих высокотехнологичных окон являются немецкое качество и высокая надёжность, элегантный дизайн, уникальная запатентованная фурнитура Schüco из композитных материалов, высокая теплоизоляция и широкий ассортимент решений.

Изображение предоставлено ПЗСП

Окна Schüco производства ПЗСП держат ветровую нагрузку, могут быть изготовлены высотой 3 метра и более. Благодаря использованию фурнитуры Schüco и фирменных уплотнителей, теплопотери через окна сводятся к минимуму.

ПЗСП имеет свой производственный цех, оснащённый согласно требованиям и при технической поддержке фирмы Schüco, многолетний опыт по изготовлению и установке пластиковых окон. Из профиля Schüco ПЗСП изготавливает обычные окна, витражные окна, двери, портальные системы и даже «умные» окна – с открыванием по отпечатку пальца, окна с подогревом и многие другие уникальные системы.

Отметим, что поставки окон ПЗСП ведет на объекты по всей России — Пермь, Ижевск, Казань, Екатеринбург, — и даже за её пределы, например, в Монголию.

Оформить заказ на окна, конструкции из ПВХ, а также изделия из закаленного стекла, можно не выходя из дома, в режиме онлайн на сайте https://td-pzsp.ru/steklo/for_company/okna_schuco

Подробнее об акции и ценах можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/