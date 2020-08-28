В выходные в десятках пермских многоэтажек отключат воду

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В компании «Новогор-Прикамье» сообщили об отключении водоснабжения в связи с плановыми и аварийными работами на водоводах в ближайшие дни.

С субботы на воскресенье, с 9 утра 29 августа до 9.00 30 августа воды не будет в домах на следующих улицах:

- Адмирала Старикова, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 23, 27, 28, 29, 3, 35, 37, 43, 49;

- Академика Веденеева, 9, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 7, 71, 71а, 73, 75, 77, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 87, 88, 9, 90, 92, 100, 101;

- Александра Щербакова, 26а, 34, 39, 40, 43, 43б, 43в, 46, 47, 47а;

- Белозерская, 8, 9, 30;

- Волховская, 7а, 10, 15, 23, 26, 32, 34, 34а, 36, 37, 40;

- Газонная, 1, 5, 19а, 21;

- Героя Васькина, 3, 5, 10, 11, 12;

- Зюкайская, 4, 4а, 5, 7;

- Кавказская, 8, 11, 24а, 24б, 34;

- Качканарская, 45, 47;

- Корсуньская 2-я, 1 к1;

- Косякова, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 5, 7, 74, 76;

- Краснослудская, 5, 8, 9, 3, 17;

- Криворожская, 33, 35, 40, 42;

- Кронита, 4, 4/1, 4/2, 6, 6а, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 23;

- Лобачевского, 26;

- Льва Лаврова, 2, 14/1, 16/1, 16/3, 17, 18/1, 18/4;

- Лянгасова, 135, 67, 67а, 69а, 70, 96;

- Менжинского, 11, 15, 31, 32, 34, 36, 39, 40, 43, 45, 49а, 51, 53, 53а, 54;

- Первомайская, 10, 14;

- Плановая, 3/4;

- Серафимовича, 12, 14;

- Соликамская, 329;

- Социалистическая, 4, 7, 10а, 12, 13, 14;

- Ставропольская, 17, 17а, 19;

- Таганрогская, 11, 15, 7;

- Таймырская, 3, 8;

- Томская, 28, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44;

- Цимлянская, 4, 7, 9, 13, 17, 19, 19б, 21а, 21б, 23, 23аа, 25, 50;

- Штурвальная 2-я, 3.

В субботу, 29 августа, с 9.30 до 13.00 без воды придется посидеть жильцам дома на улице Холмогорской, 4а.

В воскресенье, 30 августа, с 9.00 до 14.00 воду отключат в домах на улицах:

- Братская, 70, 96, 96/1, 98, 102, 171, 171а, 173, 175, 177;

- Зеленогорская, 43;

- Зеленогорская 2-я, 1, 31;

- Казахская, 56, 70, 70/1, 72, 102, 104, 106;

- Кемеровская, 45;

- Красноуфимская, 49, 51;

- Лихвинская, 60;

- Ново-Ильинская, 78;

- Осокинская, 39;

- Сахалинская, 3;

- Южноуральская, 66.