В Прикамье осудят жителя Республики Беларусь, который зарезал мужчину из Березников

Расследование уголовного дела закончено, материалы направлены в суд
Фото: Василий Вахрин
Преступление произошло 9 июня в Березниках. Ночью во дворе одного из домов пьяный 37-летний житель Республики Беларусь из личной неприязни вонзил нож в грудь 35-летнему местному жителю.
- От полученной травмы пострадавший скончался на месте. Обвиняемого задержали и на период следствия он находился под стражей. Расследование уголовного дела закончено, материалы направлены в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Перерезал горло и лег спать». В Пермском крае мужчина хладнокровно убил соседку и порезал сожительницу
Преступление произошло в частном доме в Соликамске (подробнее...)