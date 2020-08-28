В Прикамье осудят жителя Республики Беларусь, который зарезал мужчину из Березников

Расследование уголовного дела закончено, материалы направлены в суд Фото: Василий Вахрин

Преступление произошло 9 июня в Березниках. Ночью во дворе одного из домов пьяный 37-летний житель Республики Беларусь из личной неприязни вонзил нож в грудь 35-летнему местному жителю.

- От полученной травмы пострадавший скончался на месте. Обвиняемого задержали и на период следствия он находился под стражей. Расследование уголовного дела закончено, материалы направлены в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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