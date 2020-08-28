В Пермском крае выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом

Круг контактировавших с заболевшими лиц под наблюдением специалистов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По данным Управления Роспотребнадзора, в Пермском крае 28 августа выявили 59 новых случаев заболевания коронавирусом: 47 человек проходят лечение в больницах, 12 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 29 мужчин, 28 женщин, 2 детей (2 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 13 человек, 28 человек в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 7697

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