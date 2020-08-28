Пермяк получил два года колонии за хищение более 16 миллионов рублей

Деньги по решению суда необходимо вернуть потерпевшему. Фото: Василий Вахрин

В Ленинском суде Перми вынесли приговор мужчине, которого признали виновным в мошенничестве.

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, пермяк вместе со своим знакомым в период с ноября 2017 года по январь 2018-го сообщил представителю одной из коммерческих организаций о возможности получить 20 миллионов рублей, которые были заблокированы по решению налоговой службы Набережных Челнов.

Бизнесмен согласился, и тогда преступник через посредника в службе судебных приставов передал банковские реквизиты 14 физических лиц для возбуждения исполнительных производств по поддельным решениям и удостоверениям комиссии по трудовым спорам о взыскании задолженности по заработной плате.

Перечисленные деньги преступники присвоили себе. Ущерб составил более 16 миллионов рублей. Приговор суда - два года лишения свободы в колонии общего режима. Деньги по решению суда необходимо вернуть потерпевшему.