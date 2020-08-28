В закрытой квартире в Перми нашли труп мужчины

Проавоохранительные органы выясняют причину смерти мужчины Фото: Василий Вахрин

В четверг, 27 августа, в городскую службу спасения поступило сообщение от жительницы дома по улице Транспортная, 19 в Дзержинском районе города. Она сообщила, что ее сожитель закрылся в квартире изнутри и на стук не реагирует.

Когда спасатели приехали на место вызова, их помощь уже не понадобилась - женщина сама смогла открыть дверь. В комнате она обнаружила труп своего сожителя.

Сейчас проавоохранительные органы выясняют причину смерти мужчины.

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