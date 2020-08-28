В Пермский край поступила вакцина от гриппа

В этом году иммунизацию против гриппа пройдут более полутора миллионов жителей региона Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Пермском крае стартовала прививочная кампания. Первая партия вакцины от гриппа – более 349 тысяч доз - уже распределяют по поликлиникам региона.

Как сообщает портал правительства Пермского края, в этом году иммунизацию против гриппа пройдут более полутора миллионов жителей региона – это 60 процентов от всего населения. Кроме этого, не менее 20 тысяч пермяков из групп риска будут привиты против пневмококковой инфекции.

- В первую очередь мы призываем привиться лиц из групп риска, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, а также работников образовательных, медицинских, социальных учреждений, призывников, пожилых людей, беременных и детей, - сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку в Пермском крае, поэтому для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, на входе в поликлинику нужно пройти входной фильтр, быть в маске и перчатках.

При необходимости прививочные бригады смогут работать на здравпунктах крупных предприятий и в торговых центрах.

Отметим, вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат дети первых лет жизни, призывники, лица, проживающие в домах социального обслуживания, а также жители региона, имеющие хроническую патологию сердечно-сосудистой или дыхательной системы.

ВАЖНО

Как защититься от гриппа и ОРВИ

- Придерживайтесь здорового образа жизни

- Занимайтесь физкультурой

- Соблюдайте режим сна и отдыха

- Регулярно мойте руки и обрабатывайте их дезинфицирующим средством

- Максимально избегайте мест с большим скоплением людей и контактов с людьми с признаками ОРВИ.