«Опасался общественного порицания». В Пермском крае осудят 27-летнего машиниста, который подделал больничный

Суд обязал мужчину выплатить 10 тысяч рублей штрафа

27-летний помощник машиниста в локомотивном бюро совершил административное правонарушение и получил 4 суток ареста. Молодой человек не хотел говорить об этом на работе, опасаясь общественного порицания и привлечения к дисциплинарной ответственности.

- Он уговорил свою мать обратится в поликлинику с просьбой выдать на его имя листок нетрудоспособности с указанием в нем сведений, не соответствующих действительности, о нахождении больного в течение 7 дней на амбулаторном лечении. Врач местной больницы, совершив должностное преступление, выдал официальный документ, дающий право на законное освобождение от работы. После того, как афера вскрылась, гражданин попал под уголовное преследование, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Суд обязал мужчину выплатить 10 тысяч рублей штрафа. Раскаивающийся в содеянном он выплатил деньги в срок.