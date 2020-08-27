Девочка сумела спастись из горящего дома в Пермском районе

Площадь пожара составила 172 квадратных метра. Фото: Василий Вахрин

Поздно вечером 24 августа в поселке Лобаново Пермского района произошел пожар. Загорелся одноэтажный жилой дом с надворными постройками. Площадь пожара составила 172 квадратных метра.

В доме находились три человека: две женщины 61 года и 40 лет и девочка. Обнаружив пожар, девчушка сказала об этом своей бабушке и успела выбраться через окно.

- Пожилая женщина самостоятельно выйти из горящего помещения не смогла, но в это время мимо проезжал очевидец, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - . Увидев клубы дыма, он вместе с жильцом соседнего дома разбил окно, залез в горящее помещение и вынес хозяйку дома на улицу.

Вторую находившуюся в доме женщину обнаружили пожарные. К сожалению, она уже была без признаков жизни.

В тушении принимали участие 27 человек личного состава и восемь единиц техники.