В Перми ушла из дома и не вернулась женщина в красной ветровке

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Пермского края.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Пермского края распространяют в соцсетях ориентировку на пропавшую 23 августа пермячку. Четыре дня назад 63-летняя Вычигина (Булатова) Светлана Александровна ушла из дома и не вернулась.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят сообщить по телефону 8 (800)700 54 52 или в полицию 112.

Приметы: рост 158 см., худощавого телосложения, волосы седые, короткие, глаза зеленые.

Особые приметы: носит очки.

Была одета: красная ветровка, синяя юбка с цветочным принтом. С собой – коричневая дамская сумка, трость.