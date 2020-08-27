Глава Пермского района Александр Кузнецов досрочно сложил полномочия

Фото: администрация Пермского района.

Депутаты Пермского района удовлетворили сегодня заявление об отставке районного главы Александра Кузнецова. В качестве причины ухода на заслуженный отдых он назвал состояние здоровья.

На заседании Земского Собрания было принято решение о досрочном сложении полномочий главы Пермского муниципального района. Временно возглавлять район будет его первый заместитель Владимир Павлович Ваганов. Затем состоятся конкурсные процедуры.

Как сообщили в администрации Пермского района, конкурс по отбору на пост районного главы состоится 23 октября.

Александр Павлович Кузнецов родился в 1959 году. Окончил Пермский сельскохозяйственный институт им. Академика Прянишникова по специальности «зооинжинер». С 2000 года он являлся Главой Пермского муниципального района, председателем Земского Собрания Пермского района. До этого работал исполнительным директором ВСП «Красава» Госплемзавода «Верхнемуллинский».