Банку «Ренессанс Кредит» грозит штраф в полмиллиона рублей за эсэмэску пермяку

Фото: архив "КП".

Наверное многие из нас сталкивались с тем, что банки по телефону стараются рекламировать свои услуги и продукты. Житель Перми решил не мириться с этим и пожаловался пермским антимонопольщикам – ему пришло смс-сообщение от банка «Ренессанс Кредит», который предлагал использовать кредитную банковскую карту этого финансового учреждения при совершении покупок.

- Пермское УФАС России пришло к выводу, что указанная в смс-сообщении информация является рекламой и направлена на привлечение внимания к банку "Ренессанс Кредит" за счет условий по банковской карте (кешбек до 3%), - сообщила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова. - Реклама, распространителем которой является ООО КБ «Ренессанс кредит», рассылалась без соответствующего предварительного согласия гражданина, что является нарушением части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе».

Антимонопольный орган возбудил в отношении ООО КБ «Ренессанс Кредит» дело об административном правонарушении. Финансовому учреждению грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей.