Небо Перми становится чище: «Ростелеком» убрал более 100 километров кабеля в телекоммуникационное подземелье

Фото: «Ростелеком»

Сотрудники компании «Ростелеком» в Перми в рамках проекта «Чистое небо» демонтировали и убрали под землю 150 километров кабеля. Это результат шестилетней работы провайдера в Прикамье. Линии, которые переносит «Ростелеком» в телекоммуникационное подземелье, принадлежат операторам связи, банковским и государственным структурам. Проект реализуется в сотрудничестве с другими операторами связи региона.

Петр Козловский директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»

«При переводе линий связи в кабельную канализацию компания «Ростелеком» задействует собственные инженерные коммуникации. За шесть лет существования проекта связисты убрали кабель с центральных улиц Перми, теперь работы начались в других частях столицы Прикамья. С начало года под землю было уложено семь километров кабеля, до конца года будет переведено еще 3 километра. Такие работы, безусловно, улучшают облик города, обеспечивают сохранность кабеля и облегчают его обслуживание. В дальнейшем при строительстве сетей все линии будут размещены только в телекоммуникационной канализации».

Фото: «Ростелеком»

Под землей линии находятся на постоянном техническом контроле и обслуживании. Они защищены от вмешательств и природного воздействия, что продлевает срок их службы и предохраняет от повреждений, а, значит, от перебоев в предоставлении услуг связи клиентам. Перевод линий под землю делает городское пространство более эстетичным, особенно в исторической части города. Из телекоммуникационной канализации кабель напрямую заходит в дома, это упрощает подключение новых клиентов и делает сеть более защищенной.

Кроме того, с 2016 года в компании действует так называемый «Зеленый коридор», который позволяет надлежащим образом оформить ранее незаконно размещенные линии связи. Провайдеры имеют возможность заявить о смонтированном без контракта кабеле в канализации и заключить соответствующий договор. Условия контракта и прейскурант един для всех операторов связи Пермского края. Более того, «Ростелеком» оказывает содействие в оформлении договорных отношений в максимально короткие сроки.

Фото: «Ростелеком»

Пока проект «Чистое небо» осуществляется только в столице Прикамья, но продолжить свою работу «Ростелеком» готов и в районных центрах, где также может предоставить кабельную канализацию для переноса воздушных линий связи и при необходимости провести строительные работы.