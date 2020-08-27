В Пермском крае неизвестный насмерть сбил 35-летнего мужчину и скрылся

ДТП произошло на 7 километре автодороги Нытва-Кудымкар Фото: Василий Вахрин

В ночь с 25 на 26 августа на 7 километре автодороги Нытва-Кудымкар неизвестный водитель насмерть сбил 35-летнего уроженца Карагайского района и скрылся с места аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД по Нытвенскому району просят откликнуться очевидцев аварии. Всех, кто стал свидетелем смертельного ДТП, просят сообщать по телефонам: 8(34272) 3-05-05, 3-22-17 или 02 (102 с мобильного телефона).

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