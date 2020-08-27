В Перми тушили пожар в ТЦ «Шоколад»

Пожар в ТЦ возник в результате короткого замыкания в подсобном помещении. Фото: Василий Вахрин

27 августа в Перми произошел пожар в ТЦ «Шоколад» на улице Героев Хасана.

- Пожар возник в результате короткого замыкания в подсобном помещении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Пожарно-спасательные подразделения выехали по рангу пожара № 1 БИС.В ликвидации возгорания принимали участие восемь единиц техники и 29 человек личного состава. Погибших и пострадавших удалось избежать.

До прибытия пожарных подразделений из здания ТЦ было эвакуировано 195 человек. Возгорание ликвидировали очень быстро, площадь пожара составила 0,1м2.