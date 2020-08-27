«Столкнулись две лодки». В необычном ДТП в акватории Чусовой пострадал человек

Водное ДТП произошло возле микрорайона Голованово. Фото: Василий Вахрин

Вечером 26 августа в акватории реки Чусовой произошло необычное транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек.

- Около 19.20 в районе микрорайона Голованово во время движения столкнулись две лодки – пластиковая и железная, - сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. – В результате удара пострадал 67-летний мужчина, находившийся в одной из лодок.

Все участники водного ДТП сумели самостоятельно добраться на берег. Прибывшие на место врачи «скорой» осмотрели пострадавшего мужчину и госпитализировали его с травмами в ГКБ№ 4.

Сейчас проверку по факту случившегося проводит ЛУВД на водном транспорте.