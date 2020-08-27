58 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Пермском крае

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7638 человек. Фото: архив "КП"

Опубликованы свежие данные по заболеваемости коронавирусом за предыдущие сутки. 27 августа в Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 54 человека проходят лечение в больницах, 4 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7638. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% , коэффициент распространения болезни - 0,96.

Из 58 новых инфицированных – 17 мужчин, 39 женщин и двое детей (один мальчик и одна девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 9 человек, 32 человека в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксировано три летальных исхода: все пациенты умерли от COVID-19. Всего на 27 августа 2020 было зафиксировано 206 летальных исходов от COVID-19. Еще 127 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.