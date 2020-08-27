В Перми с 1 сентября вновь изменят ряд автобусных маршрутов

. Фото: Василий Вахрин

С 1 сентября будут продлены маршруты нескольких автобусов, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Автобуса №77 «Улица Мильчакова - Левшино» будет ходить по улице Социалистической до микрорайона Новые дома.

А маршрут автобуса №78 «микрорайон Кислотные дачи – улица 1905 года» будет продлен до Октябрьской площади. Автобус будет ходить от улицы Лифанова по улицам Якова Свердлова, Уральской, Северной дамбе, Парковой, Екатерининской, Комсомольскому проспекту с дополнительными остановками: «Рабочий поселок», «ДК имени Ленина», «Улица Розалии Землячки», «Цирк», «Разгуляй», «Улица Максима Горького», «ТЮЗ», «ПНИПУ».

С 1 сентября автобусный маршрут №12 «проспект Парковый - ОАО «ПЗСП» будет продлен до ДК им. Гагарина. Это позволит жителям микрорайона Парковый доезжать до Индустриального района. От проспекта Паркового автобус пойдет по улицам Углеуральской, Подлесной, шоссе Космонавтов, Советской Армии и Мира. При этом добавятся остановки: «Лента», «Парк культуры и отдыха», «Улица Баумана», «Улица Советской Армии», «Улица 9-го Мая», «ДК им. Гагарина».

Также будет увеличено количество автобусов на маршрутах №20 «микрорайон Новый Крым – Центральный рынок», №60 «ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь» и №36 «театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1». Автобусы будут ходить чаще.