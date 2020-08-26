37-летний пермяк пошел настраивать компьютер знакомым и пропал

Фото: семейный архив.

- Вообще-то мой брат домосед, - говорит сестра Евгения Торопынина. – Мы вместе снимаем квартиру на улице Грибоедова. Обычно он сидит после работы и в выходные дома, играет в компьютерные игры по сетям. Он не пьет и не курит. А в прошлое воскресенье, 23 августа, около четырех часов сказал, что пойдет помочь настроить компьютер знакомым. Кому именно - не сказал. Ушел, и больше мы его не видели. Это на него совершенно не похоже! Он не взял с собой ни сотовый телефон, ни документы. Спустя три дня мы обратились в полицию, и там теперь тоже разыскивают брата. В автосервисе, где работает брат, сказали полицейским, что и сами хотели бы знать, куда он пропал.

Перед тем, как уйти из дома, Евгений накинул спортивную кофту с капюшоном на замке. Он был одет в темно-синие спортивные штаны, на ногах кроссовки цвета хаки без шнуровки. Из особых примет – татуировка на левой руке в виде акулы.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о потерявшемся, просят сообщить по телефону 8-966-798-58-96 Ольге Сергеевне или по номеру полиции 102.