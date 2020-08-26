«Переводила субсидии на дошкольное образование в ИП своей дочери». Пермскую чиновницу, похитившую из бюджета 8 миллионов, приговорили к условному сроку

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывшую сотрудницу Министерства образования и науки Пермского края Ленинский районный суд Перми признал виновной в мошенничестве и приговорил к условному наказанию. Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело расследовали сотрудники следственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю.

- 47-летняя осужденная являлась консультантом, заведующим сектором экономического анализа и планирования дошкольного образования управления экономики образования Министерства образования и науки Пермского края и секретарем комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидий из бюджета Пермского края на возмещение затрат в связи с предоставлением дошкольного образования, - прокомментировали в ГУ МВД по Пермскому краю. – Как установило следствие, у нее возник умысел на хищение денежных средств. Она уговорила дочь зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги дошкольного образования. Затем, не поставив ее в свои планы, с середины 2015 по 2017 годы предоставляла в комиссию, секретарем которой являлась, заведомо ложные сведения о понесенных ИП дочери затратах. В дальнейшем на счет ИП из бюджета поступали денежные средства в виде субсидий, которые осужденная присваивала себе. В общей сложности ей было похищено более 8 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая признала свою вину, и уголовное дело в суде было рассмотрено в особом порядке. Суд назначил 47-летней пермячке наказание в виде лишения свободы на срок три года условно. Также она обязана возместить причиненный ущерб.