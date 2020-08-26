«Перерезал горло и лег спать». В Пермском крае мужчина хладнокровно убил женщину и порезал сожительницу

Обвиняемый мужчина. Фото предоставлено источником "КП"

Преступление произошло 16 августа в Соликамске. Как рассказал «КП» источник, близкий к ситуации, в одном из частных домов выпивали 31-летний Андрей (имя изменено - Ред.), его сожительница и пожилая соседка.

Пили до вечера, - рассказывает «КП» источник, близкий к ситуации. - Соседка пошла домой спать. А спустя пару часов вернулась. Видимо, еще захотела выпить. Андрей уже спал. Он проснулся, услышав стук в дверь, открывает - а там она. Они о чем-то говорили, видать, разругались. Андрей зашел в дом, взял нож, вернулся на веранду и зарезал ее. Он нанес ей нанес 8 колотых ударов. После этого перерезал горло и с ножом в руках набросился на сожительницу, успел ей нанести удар, но ей удалось выбежать на улицу и вызвать полицейских.

По словам источника, преследовать сожительницу Андрей не стал. Он вернулся в дом, где спокойно уснул.

- Задержали его спустя час после убийства, спящим дома на диване. Он до сих пор утверждает, что не помнит момент убийства, так как был сильно пьян. Так что причина конфликта не ясна. У убитой есть взрослый сын. С ней он был в хороших, приятельских отношениях. Частенько выпивали вместе. С сожительницей тоже конфликтов не было, как он бегал в ту ночь за ней с ножом, тоже не помнит. Работал он штукатуром на стройке в Усолье. Ранее уже сидел за убийство, - сообщил «КП» источник, близкий к ситуации.

В следственном отделе по городу Соликамск сообщили, что подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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