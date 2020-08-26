Пермяк вызвал полицию, чтобы найти пропавшую кошку, но сел в колонию на шесть лет

А о судьбе пропавшего домашнего питомца до сих пор ничего не известно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 августа суд Краснокамска в Пермском крае вынес наказание Роману Ж. - жителю поселка Майский. Мужчину лишили свободы на шесть лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Началась эта история в начале мая 2020 года. У мужчины куда-то пропала домашняя кошка. Чтобы найти свою любимицу, он вызвал сотрудников полиции.

- В правоохранительных органах его уже знали как частого фигуранта административных и уголовных дел, - сообщили в пресс-службе Краснокамского городского суда. – Приехавших стражей порядка заявитель встретил отборной бранью. Он был нетрезв и провоцировал конфликт. Даже находясь в наручниках, Роман Ж. умудрился расцарапать лицо и ткнуть пальцем в глаз одному из участковых, а другого пнул по животу.

Естественно, ни о какой пропавшей кошке речи уже не шло, все внимание полицейских было направлено на то, чтобы наказать дебошира. Сначала ему выписали административный штраф на 800 рублей за «Воспрепятствование исполнению служебных обязанностей сотрудника полиции» и одновременно возбудили уголовное дело. Перед законом скандалисту пришлось ответить за «Применение насилия в отношении представителей власти».

- Смягчающим обстоятельством суд признал наличие у подсудимого малолетних детей, а вот отягчающих факторов оказалось немало: рецидив, состояние алкогольного опьянения, отрицательная бытовая характеристика, нахождение на учете у нарколога, - пояснили в пресс-службе суда. - С учетом личности подсудимого любителю распускать руки назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима.