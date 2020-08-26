Энергетики рекомендуют жителям Прикамья погасить долги за тепло до начала отопительного сезона

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Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам не затягивать с оплатой счетов и выполнить свои обязательства до начала отопительного сезона, который начнется через месяц с небольшим. В противном случае энергетики будут вынуждены инициировать принудительное взыскание денежных средств с должников через суд.

Погасить долг, а также внести текущую оплату за коммунальные услуги можно любым удобным способом. В частности, в Пермском крае возобновили свою работу офисы расчетно-кассовых центров. Также действуют удобные и безопасные онлайн-форматы оплаты, которые указаны на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Как оплатить».

При наличии задолженности за 3 и более платежных периодов ресурсоснабжающая организация направляет заявление в суд и на основании судебного решения в отношении клиента реализуются меры принудительного взыскания: арест личного транспорта и денежных средств на банковских счетах, наложение ограничений на проведение сделок с имуществом.

«Мы рекомендуем всем соблюдать платежную дисциплину круглый год, но перед началом отопительного сезона это особенно важно. Со стартом подачи тепла в жилые дома суммы в «платежках» увеличатся, и погашение долга может стать проблематичным для семейного бюджета. Поэтому именно сейчас важно проконтролировать, чтобы перед осенне-зимним периодом у вас не было задолженности за тепло и горячую воду», — напоминает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.