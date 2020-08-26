Движение трамваев в Перми на улице Крупской открыто

Трамвай № 7 вернулся на улицу Крупскую в Перми. Фото: Виталий КОКШАРОВ

Долгожданное движение трамваев по улице Крупской в Перми сегодня, 26 августа, было возобновлено. Первый трамвай начал движение в 05.59 утра.

Напомним, на данном участке проходит маршрут трамвая №7 «Станция «Пермь-2» – ОАО «Вагоноремонтный завод». Длительное время на участке от улицы Лебедева до площади Дружбы проводилась реконструкция, поэтому движение трамваев здесь было перекрыто. Полностью завершить капитальный ремонт улицы Крупской планируется в следующем году.

А пока на участке от улицы Лебедева до площади Дружбы ведется обустройство наружной канализации. На четной стороне улицы от улицы Лебедева до улицы КИМ уже уложен асфальт. Работы на участке от площади Дружбы до улицы КИМ по четной стороне продлятся до конца августа.

5-6 сентября автомобильное движение будет полностью перезапущено на четную сторону, а на нечетной стороне будет продолжаться прокладка сетей. Откроется перекресток улиц Лебедева и Крупской, соответственно, перекресток улиц Крупской и КИМ закроется. Основные работы на проезжей части будут выполнены в этом году. В следующем – ремонт тротуаров, озеленение и велодорожки по правой стороне улицы.