Фото: Роман Игнатьев.

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявили 57 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 8 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7580, - сообщили в краевом оперштабе. - Ежесуточный прирост больных составил 0,8 процента – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 25 августа – 0,9). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

Из 57 новых инфицированных – 19 мужчин, 36 женщин, 2 детей (2 мальчика), - проинформировали в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 7 человек, 32 человека в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 1 пациент умер от COVID-19. Также, 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 203 летальных исхода от COVID-19. Еще 127 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.