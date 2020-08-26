«Выше 25 градусов». Синоптики прогнозируют в Прикамье аномально теплое начало сентября

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Пермские метеорологи прогнозируют, что уже в пятницу к нам придет небывалое тепло – существенно выше нормы. Прогноз о том, что в воскресенье случится заток холодного воздуха, пока не подтверждается. Наоборот, синоптики ожидают, что начало сентября будет также непривычно теплым.

- Условия для серьезного потепления в Пермском крае складываются с пятницы 28 августа, - отмечают метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. - С юго-западным ветром на Урал начнет распространяться тепло со Средней Волги, температура воздуха днем повысится от +22 до +27 градусов, а это уже выше нормы на 5 градусов и более. В Перми в пятницу может быть достигнута отметка +25 градусов. Пик потепления по предварительным прогнозам ожидается в субботу 29 августа – ночью от +13 до +18 градусов и днем от +23 до +28 градусов, что выше нормы для конца августа примерно на 7 градусов. Однако в конце недели вероятны грозы. С высокой вероятностью теплая погода с температурой в отдельные дни выше +25 градусов ожидается и в первые дни сентября.