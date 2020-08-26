Райффайзенбанк подключил в пилотном режиме АЗС «Шелл» к Системе быстрых платежей

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк подключил пять автозаправочных станций (АЗС) концерна «Шелл» к сервису приема оплаты Системы быстрых платежей (СБП) в пилотном режиме. Все АЗС расположены в городе Королев (Московская область).

В рамках пилотного проекта клиенты «Шелл» смогут оплачивать услуги на автозаправках через СБП, что повышает безопасность и удобство платежа. Для оплаты покупок через СБП на АЗС «Шелл» нужно открыть на смартфоне приложение своего банка, поддерживающего оплату через СБП, выбрать функцию оплаты по QR-коду, отсканировать код и подтвердить платёж.

«Райффайзенбанк активно интегрирует оплату по QR-коду с компаниями из разных секторов экономики и готов адаптировать сервисы СБП под конкретные запросы корпоративного бизнеса. Мы были рады возможности подключения ведущего нефтяного концерна к Системе быстрых платежей и рассчитываем в дальнейшем масштабировать проект на АЗС в других регионах. Компании, которые пользуются C2B-сервисом СБП, не только повышают уровень клиентского сервиса, но и получают возможность значительно снизить комиссию за прием платежей», — сказала Ольга Чильдинова, руководитель отдела продаж транзакционных продуктов Райффайзенбанка.