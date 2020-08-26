В течение трех ночей в Перми на части Комсомольского проспекта будут ограничивать движение

- Фото: Василий Вахрин

На Комсомольском проспекте в Перми продолжат фрезеровать проезжую часть, чтобы уложить новое дорожное покрытие, работы будут вестись в ночное время. В связи с этим на одном из участков Компроса ночью 26, 27 и 28 августа будут вводиться некоторые ограничения движения.

Ограничения будут вводиться 26, 27 и 28 августа в связи с необходимостью выполнения работ по фрезерованию проезжей части.

Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, в ночное время - С полуночи до 6 утра планируется закрытие дорожного движения всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Монастырской до улицы Советской, - сообщили в городском департаменте дорог и транспорта. - Так, 26 августа будет закрыта четная сторона Комсомольского проспекта на участке от улицы Монастырской до улицы Советской. 27 августа ночью будет закрыта нечетная сторона Комсомольского проспекта на участке от улицы Монастырской до улицы Советской. 28 августа будет перекрыто движение по улице Советской в районе перекрестка с Комсомольским проспектом.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.