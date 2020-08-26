В Перми в соцсети заблокировали видео с призывом вступать в террористическую организацию

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Видеоролик с призывом вступать в запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство» висел на одном из видеохостингов с июля 2015 года. По требованию прокуратуры Пермского края он был включен в реестр запрещенных для распространения и заблокирован по решению Ленинского районного суда.

- В ходе мониторинга сети интернет выявлено, что в июле 2015 года неустановленное лицо опубликовало на одном из видеохостингов в сети Интернет ролик, содержащий призывы вступить и участвовать в международной террористической организации «Исламское государство», - объяснили в краевой прокуратуре. - Решением Верховного суда Российской Федерации международные организации "Исламское государство" (другие названия: "Исламское Государство Ирака и Сирии", "Исламское Государство Ирака и Леванта", "Исламское Государство Ирака и Шама") и Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: "Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам" (Фронт поддержки Великой Сирии) признаны террористическими и их деятельность на территории Российской Федерации запрещена. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю видеозапись включена в реестр запрещенной информации, доступ к ней ограничен.