В Перми приостановили деятельность гостиницы «Энергетик» из-за угрозы для жизни людей

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Свердловский районный суд по предложению прокуратуры приостановил деятельность гостиницы «Энергетик», расположенной в цокольном этаже пятиэтажки на улице Революции, 42. В ходе проверки выяснилось, что пребыванием в этом мини-отеле может обернуться гибелью.

- В обоснование иска прокуратура указала, что гостиница предоставляет услуги и осуществляет свою деятельность с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, жилищного, санитарно-эпидемиологического, антитеррористического законодательства, что может привести к тяжким последствиям, в том числе гибели людей в помещении, - объяснили в суде. - В момент проведения проверки в гостинице были размещены постояльцы.

Судебное разбирательство начнется 20 октября.