Актриса Анна Михалкова попала в ныробскую колонию

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В Пермском крае начались съемки нового комедийного сериала «Исправление и наказание», главную роль в котором играет Анна Михалкова.

Как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, съемки продлятся примерно до середины декабря. Будет снято 16 серий. Премьера первого тюремного ситкома – а именно так его позиционируют креативные продюсеры - «Исправление и наказание» запланирована на следующий год.

Действие сериала разворачивается в Пермском крае. Главная героиня по имени Алена работает в колонии-поселении. Много лет назад ее отец оформил на свою жену, маму Алены, финансовую пирамиду. После чего забрал все деньги и сбежал. Много лет Алена росла только с матерью. И вот в колонию, где она работает, попадают богатые родственники ее отца по второму браку.

Съемки идут в настоящей колонии-поселении в Ныробе. Для максимальной достоверности съемочная группа консультируется с представителями Федеральной службой исполнения наказаний России.

Один из авторов сериала и креативный продюсер – Ямур Гильмутдинов, известный пермский КВНщик.