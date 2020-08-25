Жительницу Перми осудили за то, что она втолкнула металлическую ложку в рот годовалой дочке

-
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Нерадивую мамашу судили в Перми в Свердловском суде сразу по двум статьям.
- В январе прошлого года она умышленно дважды с силой втолкнула металлическую ложку в глотку дочери, причинив ей легкий вред здоровью, - сообщили в краевой прокуратуре.
Выяснилось, что к этому моменту девочка была уже нездорова – и тоже по вине матери.
- В суде было установлено, что в 2018 году женщина оставила 3-месячную дочь одну на диване без присмотра, вследствие чего ребёнок упал на пол, ударившись головой. Девочка получила травмы, которые причинили тяжкий вред здоровью.
Суд приговорил мать пострадавшего ребенка к 2 годам 3 месяцам ограничения свободы.