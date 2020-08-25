Заблудившегося грибника спасли в Пермском районе

Фото с поисков: министерство территориальной безопасности.

В выходные 82-летний пенсионер из Пермского района отправился в лес за грибами и заблудился. Пока бродил по лесу, мужчина получил травму ноги. Когда стемнело, мужчина понял, что заблудился. Его мобильный телефон был почти разряжен, но перед тем, как зарядка закончилась, грибник успел позвонить в службу спасения.

- Какое-то время пенсионер оставался на связи с диспетчером, успев обозначить примерное место своего нахождения и рассказать о травме ноги, - рассказали в министерстве территориальной безопасности Пермского края. - На место выехали спасатели, в Кукуштане их встретили сотрудники полиции и егерь. Группа поисковиков выдвинулась на двух квадроциклах по маршруту обследования. В 10 км от садового кооператива «Таежный» дедушка был найден.

Спасатели оказали грибнику, повредившему ногу, первую помощь и транспортировали его домой. Родственники забрали своего деда и поблагодарили спасателей.