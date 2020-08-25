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В колониях Пермского края разрешили длительные свидания

Но для этого родственникам осужденного нужно сдать тест на коронавирус
Алена ОвчинниковаАленаОвчинникова
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Предоставление длительных свиданий будет проводиться строго по предварительной записи.

Предоставление длительных свиданий будет проводиться строго по предварительной записи.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 24 августа в колониях Пермского края возобновляются длительные свидания, запрещенные из-за пандемии коронавируса.

Для того, чтобы приехать на длительное свидание, родственникам осужденных необходимо иметь:

справку об отрицательном результате обследования мазка методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, выполненного аккредитованной лабораторией с печатью медицинской организации, проведенным не более чем за три дня до даты предоставления длительного свидания;

заполненный опросный лист об отсутствии контакта с больными или лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию;

не иметь признаков ОРВИ и повышенной температуры тела;

иметь средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Предоставление длительных свиданий будет проводиться строго по предварительной записи по телефону учреждения, указанному на официальном сайте ГУФСИН России по Пермскому краю.

Однако если в учреждении введены режимно-ограничительные мероприятия (карантин), то свиданий там предоставляться не будет. Более подробно информацию о длительных свиданиях можно узнать здесь.