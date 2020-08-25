55 новых заболевших COVID-19 выявлено в Пермском крае

Из 55 новых инфицированных – 24 мужчины, 31 женщина. Фото: архив "КП"

Появилась свежая статистика по COVID-19 за минувшие сутки в Пермском крае. На 25 августа в регионе было выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом. 50 человек проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее количество инфицированных достигло 7523 человек, - отметили в краевом минздраве. - Ежесуточный прирост больных составил 0,7% , коэффициент распространения болезни - 0,9.

Из 55 новых инфицированных – 24 мужчины, 31 женщина. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 8 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки было зафиксировано пять летальных исходов: три пациента умерли от COVID-19, двое - по причинам, не связанным с COVID. Таким образом, в Прикамье зафиксировано 202 летальных исхода от COVID-19. Еще 125 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.