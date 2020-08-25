В Перми завершились поиски пропавшей девятилетней девочки

Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.

«Опять Гайва, что там в последнее творится?» - переживали в соцсетях пермяки, узнав о том, что в микрорайоне пропала девятилетняя девочка.

Ребенок ушел из дома на улице Карбышева накануне, 24 августа, но ни вечером, ни к ночи не вернулся. Родители написали заявление в полицию, обратились к волонтерам. На поиски девочки выехали несколько бригад поисковиков.

Но практически сразу после начала розыска на месте волонтеры написали на своей странице ВК информацию, что девочка найдена живой и здоровой. А всех, кто сделал репост записи, просят снять его. Где находилась школьница - не сообщается.

Сейчас с причинами того, почему девочка не ночевала дома, будут разбираться сотрудники полиции.

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