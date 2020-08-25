«Еще зимой пыталась покончить с собой». В закрытой квартире в Перми нашли тело молодой женщины

Следователи проводят проверку, назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти молодой женщины. Фото: Василий Вахрин

Трагическая история произошла накануне в одной из квартир в микрорайоне Гайва в Перми. В полицию позвонила женщина и сказала, что с утра не может дозвониться до своей 35-летней дочери, которая живет в квартире на улице Мелитопольской.

Женщина приехала к дочери, звонила, стучала и даже пыталась открыть квартиру ключом, который у нее был, но не смогла, так как дверь была заперта изнутри.

- А зимой у дочери уже была неудачная попытка суицида, - объясняла сотрудникам правоохранительных органов женщина. – Я очень волнуюсь.

Двери квартиры вскрыли, там действительно было обнаружено тело молодой женщины. По всем признакам она совершила суицид. По факту случившегося проводится проверка, назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти.