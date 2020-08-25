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«Еще зимой пыталась покончить с собой». В закрытой квартире в Перми нашли тело молодой женщины

Тревогу забили родители, когда не смогли дозвониться до дочери
Алена ОвчинниковаАленаОвчинникова
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Следователи проводят проверку, назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти молодой женщины.

Следователи проводят проверку, назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти молодой женщины.

Фото: Василий Вахрин

Трагическая история произошла накануне в одной из квартир в микрорайоне Гайва в Перми. В полицию позвонила женщина и сказала, что с утра не может дозвониться до своей 35-летней дочери, которая живет в квартире на улице Мелитопольской.

Женщина приехала к дочери, звонила, стучала и даже пыталась открыть квартиру ключом, который у нее был, но не смогла, так как дверь была заперта изнутри.

- А зимой у дочери уже была неудачная попытка суицида, - объясняла сотрудникам правоохранительных органов женщина. – Я очень волнуюсь.

Двери квартиры вскрыли, там действительно было обнаружено тело молодой женщины. По всем признакам она совершила суицид. По факту случившегося проводится проверка, назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти.

ЧП