В Перми объявили срочный сбор на поиски девятилетней девочки

Фото пропавшей девочки: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.

В Перми объявлен срочный сбор на поиски пропавшей девятилетней девочки . Кылосова Диана Константиновна ушла из дома накануне, 24 августа, но домой ни вечером, ни к ночи не вернулась. Родные обратились в полицию и к волонтерам.

В 11 утра возле дома, где живет ребенок, собираются волонтеры, чтобы начать поиск девочки на местности.

Место сбора: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Карбышева 78\3, форма одежды: «Город», яркая, удобная. С собой по возможности - жилеты, фонари, вода, горячий чай, перекус, дождевики.

- Для поисков ребенка требуется печать и расклейка ориентировок, - сообщили в поисковом отряде им. Ирины Бухановой.

Приметы: рост 130 см., худощавого телосложения, волосы короткие, белые.

Была одета: красная рубашка в синюю полоску, малиновые джинсы, кроссовки