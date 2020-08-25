В Перми вновь изменят автобусные маршруты

. Фото: Василий Вахрин

Схему движения автобусов в Перми опять собираются корректировать. В частности, администрация Перми собирается продлить маршрут № 19, связывающий микрорайон Липовая гора и улицу Попова. После продления этот автобус будет ходить по улице Пушкина и шоссе Космонавтов до деревни Песьянки. В связи с этим маршрут № 42 «Площадь Карла Маркса – Песьянка» предлагается закрыть, сообщает Business-class.

Еще одно изменение коснется автобусного движения по улице Лодыгина. Для того, чтобы у жителей домов, расположенных вдоль этой улицы, улучшилась транспортная доступность, будет продлен один из маршрут: либо № 62 «Улица Милиционера Власова – м/р Крохалева», либо № 63 «М/р Садовый – м/р Крохалева». Какой именно вариант будет принят, обсудят с жителями микрорайона Крохалева.