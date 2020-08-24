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«Мечтали пожениться». В Пермском крае трагически погибла влюбленная пара

Девушка была беременна
Виктор ПравдинВикторПравдин
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Погибшая пара. Фото из социальных сетей

Погибшая пара. Фото из социальных сетей

Трагедия произошла 13 августа на автодороге Пермь - Березники. 32-летняя Анастасия и 25-летний Евгений ехали на автомобиле Datsun. На 125 километре трассы в них врезался Mercedes под управлением 47-летнего жителя Чердыни.

- По предварительной информации, на 125 километре трассы водитель Mercedes не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Datsun.

Фото с места аварии: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Фото с места аварии: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В результате ДТП 25-летний водитель Datsun и его 32-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель Mercedes с травмами живота - в больнице.

Друзья и знакомые погибших рассказали, что Евгений и Настя возвращались из Березников домой. А водитель Mercedes в ту ночь торопился на день рождения своего ребенка.

Фото с места аварии: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Фото с места аварии: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

- Женька профессионально управлял машиной, - рассказывает друг погибшего парня. - Если бы была хоть малейшая возможность уйти от столкновения, он бы вырулил. Не верю, что его больше нет. Он был настоящим другом, никогда не отказывал в помощи, для меня он был как брат. Никогда его не забуду.

- Мы учились в одном классе, сидели за одной партой, - рассказывает подруга детства Анастасии. - Она была очень добрым, жизнерадостным и отзывчивым человеком, душой компании. До сих пор не верится, что так произошло, очень жаль.

Друзья погибшей пары рассказали, что за неделю до трагедии Евгений отметил свое 25-летие, а Анастасия была беременна.

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