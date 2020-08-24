В Перми десяток пожарных машин выехали по вызову о пожаре в Технопарке

Фото: Сергей Лекомцев.

Сегодня жители Индустриального района Перми могли наблюдать, как к территории пермского Технопарка Morion digital, расположенного в районе пересечения шоссе Космонавтов и Стахановской, одна за другой подкатывают пожарные машины. Как известно, в технопарке расположено много различных организаций, включая кафе и банк, и очевидцы ждали, что из офисного здания начнут выводить людей.

Но эвакуация не потребовалась.

- Вызов о возгорании в технопарке оказался ложным, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Помощь пожарных не потребовалась, все расчеты вернулись в пожарные части.