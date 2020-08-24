В центре Перми мошенники открыли 5 офисов, где сдавали в аренду несуществующие квартиры

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В краевом центре Прикамья сейчас расследуется уголовное дело о действиях организованной группы мошенников. Они открыли целую сеть офисов, в которых обманывали клиентов, предлагая им за плату снять в аренду несуществующее жилье. За свои услуги они брали по 3,5 тысячи рублей.

- Такие офисы были открыты на улицах Пермская, 124, Монастырская, 14 и 61, Советская, 68, Пушкина, 50, - рассказали в главном следственном управлении ГУ МВД России по Пермскому краю. - С 2017 года по ноябрь 2019 года на интернет-сайтах участники группы размещали объявления о сдаче в аренду несуществующих квартир, указывая цены ниже среднерыночной. Когда клиент обращался по телефону в агентство, один из участников группы подтверждал, что квартира сдается, и приглашал его в один из офисов.

Чтобы усыпить бдительность жертв, с ними подписывали договор на оказание информационно-справочных услуг. Названия фирм придумывали самые разные - ООО «Рубин», ООО «Ветлан», ООО «Плотников и Ко», ООО «СК «МагТрансСтрой», ИП Колыгин В.М., ИП Блинов А.Н.

- С каждого обратившегося брали плату за услуги - от 3 500 рублей, обещая в течение 30 минут отправить смс-сообщение с номером телефона собственника, - рассказали следователи. – Никакого жилья в аренду клиенты не получали, денег им тоже не возвращали. Всех, кто пострадал от преступной деятельности этих организаций, просим позвонить по телефону 249-95-75.