В Перми с 1 сентября продлят проездные, не использованные из-за коронавируса

Фото: Елена Жуланова.

Владельцам проездных карточек, которые не смогли их использовать из-за режима самоизоляции, с 1 сентября еще раз продлят их действие. Речь идет о проездных транспортных картах, которые были приобретены до 28 марта (включительно), и по которым до сих пор не было совершено ни одной поездки.

Один раз их уже продляли – 8 июня. Тогда продление коснулось 41 тысячи проездных карт.

- Пополнение осуществляется на количество неизрасходованных поездок, - объяснили в городском департаменте транспорта.- В случае с безлимитными тарифами продлевается их действие на количество дней, пришедшихся на режим самоизоляции. Это делается автоматически, держателям карт никуда обращаться не придется. Проверить измененный срок действия льготного проездного документа или транспортной карты можно будет в личном кабинете на сайте.