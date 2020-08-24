С каждым днем боли становились сильнее: «дюймовочку» из Прикамья ростом 114 сантиметров спасли новосибирские врачи

Операция Натальи прошла удачно. Фото: ОТС.

Рост Натальи Хариной из Пермского края – всего 114 сантиметров, из-за патологии суставов «дюймовочке» нужна была срочная операция. Наталья перестала ходить, и с каждым днем боли становились сильнее. Проблема была в том, что ей требовались крайне маленькие эндопротезы. Взялись ей помочь только в новосибирской клинике.

- В результате врожденного заболевания ее кости скелета развиваются совершенно нестандартным образом. Именно поэтому в большинстве клиник, в которые она обращалась, ей отказали, - цитирует слова директора Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Андрея Корыткина «КП» Новосибирск.

Сибирские медики смогли найти нужные женщине протезы:

- Нам удалось имплантировать стандартные заводские конструкции, но самых маленьких размеров, которые доступны на территории страны. Их мы заказали специально для пациентки, - объясняет врач травматолог-ортопед отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов Олег Голенков.

Сейчас Наталью уже выписали: благодаря новосибирским врачам она может ходить и уехала домой.

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