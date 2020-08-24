Кофе и такси: Tele2 поздравляет с понедельником

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 запустил новую волну проекта «Понедельники Tele2» и дарит своим клиентам целый набор подарков, чтобы сделать приятным начало рабочей недели. В коллаборации с федеральными партнерами «Макдоналдс» и Gett оператор делает понедельники в Пермском крае по-настоящему праздничными. Набор подарков включает бесплатный кофе и скидки на поездку в такси. При этом абонентам не нужно выбирать – они могут воспользоваться сразу всеми подарками.

Зайти за кофе по дороге на работу, проехаться на такси, насладиться утром – таким может быть приятный понедельник для абонентов Tele2. Оператор снова меняет правила и дарит своим клиентам целый набор подарков в первый день рабочей недели. В зависимости от региона абонентам Tele2 будет доступен сет из двух или трех предложений. Например, пермяки по понедельникам могут бесплатно выпить кофе в «Макдоналдс» и воспользоваться скидкой на поездку в сервисе по заказу такси Gett. Предложения дейтвуют каждый понедельник до 14 сентября.

В рамках стратегии lifestyle enabler Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и делает им действительно нужные подарки. Именно поэтому оператор выбрал в качестве предложений кофе, поездки на такси, билеты в кино и блюда из ресторанов и кафе – эти категории являются одними из самых популярных в программе лояльности оператора «Больше», где клиентам доступны скидки и бонусы от партнеров.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Быть нашим абонентом не только выгодно, но и приятно. С помощью проекта «Понедельники Tele2» мы ввели новый ритуал в жизни наших клиентов, который превращает самый трудный день недели в приятный. Понедельник больше не «день тяжелый» для многих пользователей Tele2, ведь мы расширили географию акции до 28 регионов России».

Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать его у каждого из партнеров нужно именно в понедельник каждую неделю до 14 сентября. Первый день недели перестанет быть «днем тяжелым» для абонентов тарифных планов открытой линейки «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Игровой», «Премиум», а также целого списка архивных тарифов. Их полный перечень можно найти на сайте проекта.

Материал предоставлен компанией Tele2