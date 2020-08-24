Райффайзенбанк: малый и микро бизнес пока не восстановил обороты до докризисного уровня

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Малый и микро бизнес в России начал восстанавливаться после отмены большинства ограничений, связанных с распространением коронавируса. Однако о возвращении к докризисным оборотам речи пока не идет, выяснили аналитики Райффайзенбанка, изучив активность более 130 тыс. компаний из сегмента малого и микро бизнеса по всей России.

С начала 2020 года поступления на счета клиентов в сегменте малого и микро бизнеса стабильно росли. В марте, несмотря на появление ограничений, связанных с распространением коронавируса нового типа, поступления увеличились на 23,5%. Падение началось в апреле и продолжалось весь май. В июне тенденция изменилась, однако пока компании не могут вернуться к мартовским показателям. Так входящие обороты по счетам предпринимателей в июне увеличились на 26% по сравнению с маем, однако это на 10% ниже, чем в марте этого года.

В июне многие предприниматели смогли вернуться к работе — поступления на счета возобновились. А те, кто продолжал работать в период ограничений увеличили количество транзакций. Однако обороты не восстановились до докризисных уровней во всех регионах. Меньше всего пострадали Сибирь и Урал, а сильнее всего падение ощущается в Москве.

В июне обороты компаний в большинстве городов росли. Самый сильный прирост наблюдался в Анапе, Казани и Томске. Активное восстановление шло в Перми, Уфе, Волгограде, Пятигорске, Смоленске и Москве.

«Компании в России по-разному переживали ограничения, связанные с распространением коронавируса. Наш опрос в мае 2020 года показал, что были и те, кто продолжал работать в обычном режиме, а 2% предпринимателей смогли даже вырасти в карантин. Сейчас предпринимателям нужно снова перестраивать работу — паттерн поведения их клиентов опять изменился после снятия большинства ограничений. Особенно важно автоматизировать рутинные процессы, например, электронный документооборот с налоговой и контрагентами, и сосредоточиться на решении стратегических задач», — отметил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

Положение малого бизнеса различается в зависимости от отрасли. В июне быстрее остальных возвращались к активному использованию банковских продуктов предприятия, работающие в индустриях отдыха и развлечений, юриспруденции, общепита и пищевой промышленности.

По сравнению с мартом обороты в тех же секторах остаются низкими. Заметнее всего тенденция в сфере финансовых услуг, туризма и развлечений.

«Предприниматели могут рассчитывать на восстановительный рост в ближайшие месяцы. По данным Росстата, при падении общих доходов на 7,7% г./г. «костяк» доходов (зарплаты и пенсии) мало пострадал. Основной причиной обвала потребительских расходов стали директивные самоизоляционные ограничения и вынужденные сбережения. Не было возможности тратить и сработал мотив «предосторожности». Это кардинально отличает текущую ситуацию от той, что мы наблюдали в кризис 2015 г. Тогда из-за длительной просадки доходов основной части населения спрос очень долго не мог перейти к росту. Сейчас, как полагают наши аналитики, этого удастся достичь быстрее.

Так, заметная часть средств, которые люди не тратили из-за самоизоляции, уже финансирует потребление, и по этому направлению ситуация будет улучшаться. Кроме того, со временем начнет приоткрываться и кредитный канал. Вместе с тем, восстановление до докризисных уровней займет у предпринимателей более длительное время», - отметила Мария Горенко, руководитель управления по работе с малым бизнесом Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.