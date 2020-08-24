В подъезде в Пермском крае убили мужчину

Преступление произошло в Березниках Фото: Василий Вахрин

Преступление произошло в субботу, 22 августа, в Березниках. Вечером в подъезде дома по улице Мира, 24 выпивала компания мужчин. В какой-то момент между двумя знакомыми произошла ссора, а после - драка. В результате один избил второго до смерти.

- Мы вызвали полицию и врачей. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно, он умер прямо в машине "скорой", - рассказала очевидец произошедшего.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что установили личность подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Убитый мужчина. Фото: паблик Плохие новости/ВКонтакте

В следственном комитете не назвали мотивы преступления. Однако по сообщению местных жителей, причиной конфликта могла стать бутылка алкоголя, которую не поделили мужчины.

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