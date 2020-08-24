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Почему продляют работы на тепловых сетях?

- Износ теплосетей: высокий износ трубопроводов – в Перми он составляет более 70%. Из-за этого по итогам гидравлических испытаний на теплосетях выявляется большое количество дефектов, которые необходимо обязательно устранить.

- Согласование работ: согласование раскопок с собственниками земельных участков, и с ГИБДД в случаях, если повреждение на теплосети выявлено под дорожным полотном.

- Поиск повреждений: поиск места каждого повреждения требует большого количества времени, так как в основном в городской черте преобладает подземная прокладка теплосетей, и для доступа к таким коммуникациям требуется проведение диагностики с последующими земляными работами.

- Незаконные объекты в охранных зонах теплосетей: расположение в охранной зоне тепловых сетей незаконных объектов – киосков, шиномонтажей, парковок – препятствует оперативному проведению ремонтных работ.

- Устранение всех выявленных нарушений: в соответствии с действующими правилами промышленной безопасности, энергокомпания обязана устранить все выявленные дефекты и провести повторные гидравлические испытания, только после этого можно включать участок сети в работу.