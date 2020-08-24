В Пермском крае остается одна территория, куда не проник коронавирус

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 7468 случая заболевания COVID-19. Фото: архив "КП"

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 59 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 11 территориях региона.

Больше всего инфицированных - 38 - выявлено в Перми. 10 новых случаев - в Березниках, еще по 2 заразившихся вирусом обнаружены в Горнозаводске и Октябрьском. По одному случаю заражения COVID-19 зарегистрировано в Александровском районе, Добрянке, Нытве, Кунгуре, Соликамске, Верещагино, а также в Сивинском округе.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 7468 случая заболевания COVID-19. Единственной «свободной» от коронавируса территорией остается Косинский муниципальный округ.