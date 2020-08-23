Власти представили мастер-план освещения Перми

Фото: пресс-служба администрации Перми

В администрации Перми был представлен мастер-план освещения города и видеоролики с моделями повседневного и праздничного освещения Комсомольского проспекта.

Общая идея концепции заключается в создании в городе множества световых пространств, с различным архитектурным исполнением.

На совещании также обсуждался вопрос освещения дворов и остальных улиц города в вечернее время. Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич рассказал, что в 2019-2020 годах была проведена большая работа по проектированию объектов, увеличено финансирование. Работы, которые необходимо провести по освещению отдаленных районов, будут выполнены в течение 3-4 лет.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Также депутаты интересовались, на каком этапе находится согласование подсветки с собственниками домов, которые находятся на Комсомольском проспекте.

Анатолий Дашкевич отметил, что согласования по зданиям, которые находятся в федеральной собственности уже получены. А с собственниками жилых помещений договоры заключает департамент ЖКХ, с собственниками нежилых – городской департамент экономики.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Начальник департамента ЖКХ Александр Власов добавил, что уже получено согласие жителей 34 жилых помещений из 55, работа в этом направлении продолжается и должна быть завершена до конца сентября.

— Мне понравился проект, уверен, что его нужно воплощать и в жизнь. В современном городе-миллионнике должны быть такие улицы. Работу по бытовому освещению улиц и работу по архитектурно-художественной подсветке нужно проводить параллельно, — заявил депутат Геннадий Сторожев.